COVID-вакцинация: за минувшие сутки в Украине сделали более 120 тыс прививок

Украина обновила рекорд по COVID-вакцинации, так за минувшие сутки сделали 120 090 прививок, больше всего прививок сделали вакциной компании Pfizer.
Об этом сообщает Минздрав в четверг, 22 июля.
Указано, что первую дозу получили 65 522 человек, а полностью иммунизированы – 54 568 украинцев.
Накануне в стране работали 655 мобильных бригад, 2 280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 338. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 836, AstraZeneca – 24 474 и Moderna – 11 442.
Накануне в стране работали 655 мобильных бригад, 2 280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 338. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 836, AstraZeneca – 24 474 и Moderna – 11 442.
C начала прививочной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 14158
Винницкая обл - 2167
Волынская обл - 1297
Днепропетровская обл - 3126
Донецкая обл - 2030
Житомирская обл - 1599
Закарпатская обл - 2279
Запорожская обл - 1970
Ивано-Франковская обл - 749
Киевская обл - 3895
Кировоградская обл - 1339
Луганская обл - 635
Львовская обл - 3589
Николаевская обл - 2297
Одесская обл - 3590
Полтавская обл - 3745
Ровенская обл - 1125
Сумская обл - 1888
Тернопольская обл - 798
Харьковская обл - 3470
Херсонская обл - 1302
Хмельницкая обл - 1250
Черкасская обл - 2781
Черновицкая обл - 2004
Черниговская обл - 2439
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