COVID-вакцинация: за минувшие сутки в Украине сделали более 120 тыс прививок

11:03 22 июля Киев, Украина

Украина обновила рекорд по COVID-вакцинации, так за минувшие сутки сделали 120 090 прививок, больше всего прививок сделали вакциной компании Pfizer.

Об этом сообщает Минздрав в четверг, 22 июля.

Указано, что первую дозу получили 65 522 человек, а полностью иммунизированы – 54 568 украинцев.



Накануне в стране работали 655 мобильных бригад, 2 280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.



Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 338. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 836, AstraZeneca – 24 474 и Moderna – 11 442.

C начала прививочной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 399 756 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):



Киев - 14158

Винницкая обл - 2167

Волынская обл - 1297

Днепропетровская обл - 3126

Донецкая обл - 2030

Житомирская обл - 1599

Закарпатская обл - 2279

Запорожская обл - 1970

Ивано-Франковская обл - 749

Киевская обл - 3895

Кировоградская обл - 1339

Луганская обл - 635

Львовская обл - 3589

Николаевская обл - 2297

Одесская обл - 3590

Полтавская обл - 3745

Ровенская обл - 1125

Сумская обл - 1888

Тернопольская обл - 798

Харьковская обл - 3470

Херсонская обл - 1302

Хмельницкая обл - 1250

Черкасская обл - 2781

Черновицкая обл - 2004

Черниговская обл - 2439