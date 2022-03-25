Вакцинация в Украине заметно снизила темпы

За прошедшие сутки в Украине вакцинировано 18631 человек. Этот показатель почти вдвое ниже предыдущего, когда медики привили более 43 000 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 28 июня.
Так, за сутки одну дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы - 7 590 человек.
В течение суток работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки; и 83 центра вакцинации.
С начала кампании по вакцинации привито 1 904 880 человек, из них получили первую дозу - 1 904 878 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 2 484 766 прививок.
В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.
Так, за сутки одну дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы - 7 590 человек.
В течение суток работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки; и 83 центра вакцинации.
С начала кампании по вакцинации привито 1 904 880 человек, из них получили первую дозу - 1 904 878 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 2 484 766 прививок.
В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.
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