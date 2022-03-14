Вакцинация в Украине растет: за сутки привиты более 50 тысяч человек

09:56 15 июня Киев, Украина

Украинский Минздрав похоже не шутя взялся за выполнение программы вакцинации населения. Так, по сообщению пресс-службы министерства, за понедельник 14 июня COVID-вакциной были привиты 50 057 украинцев. Одну дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы 21 957 человек.

Отмечается, что в течение суток работали 448 мобильных бригад и 755 пунктов вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 768 556 человек, из них получили 1 дозу – 1 507 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 260 755 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 768 556 прививок.

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 22 219 человек. А на выходных прививку получили 31 тысяча украинцев.