Вакцинация в Украине наращивает темпы

11:33 18 июня Киев, Украина

С начала прививочной кампании вакцинировано 1 652 055 человек, за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 81 713 человек.

Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба Минздрава.



Отмечается, что одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы 23 743 человек.





В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 989 398 прививок.