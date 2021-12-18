Вакцинация в Украине: на утро 29 марта в Украине привито 198 464 человека

12:53 29 Март Киев, Украина



Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения За минувшие сутки в Украине мобильными бригадами и пунктами вакцинации привиты более 1 500 человек.Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"1 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 марта 2021 в Украине. 198 465 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - рассказал Степанов.

По данным министра, прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами вакцинации.



"По состоянию на 28 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека", - добавил Степанов.