Вакцинация в Украине: на утро 29 марта в Украине привито 198 464 человека

За минувшие сутки в Украине мобильными бригадами и пунктами вакцинации привиты более 1 500 человек.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным министра, прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 28 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека", - добавил Степанов.
"По состоянию на 28 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека", - добавил Степанов.
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