COVID-вакцинация уменьшает передачу вируса

18:14 28 Апрель Киев, Украина

Вакцинация снижает риск развития симптомов коронавируса при инфицировании на 60-65% , а также делает привитых менее "заразными" для окружающих.



Об этом свидетельствуют данные исследования Службы общественного здоровья Англии (PHE).



В исследовании говорится, что люди, которые прививались одной дозой вакцины Pfizer или AstraZeneca и через три недели заболели коронавирусом, на 38-49% меньше передавали вирус в пределах своей семьи, чем невакцинированные.



Также через четыре недели у привитых любой из вакцин британцев на 60-65% снижался риск развития симптомов заболевания в случае заражения коронавирусом.

"Мы уже знаем, что вакцины спасают жизни, а это исследование предоставляет самые полные "живые" данные, показывающие уменьшение передачи вируса", - отметил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

В исследовании приняли участие более 57 тыс. человек из 24 тыс. семей, в которых наблюдали лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19 после вакцинации.



Как сообщалось, за последние несколько месяцев успешная кампания по вакцинации в Британии, охватившая более половины взрослого населения, и жесткие ограничительные меры позволили уменьшить количество смертей более чем на 95%, а случаев заболевания - на более чем 90% от пиковых значений января.