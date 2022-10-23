Вакцина от COVID для беременных и кормящих, а также их детей – Минздрав

09:41 23 октября Киев, Украина

В Министерстве здравоохранения сообщили, что для беременных женщин вакцины от коронавируса безопасны, их можно вводить в течение любого триместра.

"Не нужно откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что по данным последних исследований, вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до шести месяцев.

"Для прививки беременных и кормящих грудью женщин предпочитают мРНК-вакцины - Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen", - заявили в министерстве.

Напомним, Украина получила 500 тысяч доз вакцины против штамма Омикрон.

Как заявил главный санврач Игорь Кузин, в Украине снижается уровень заболеваемости COVID-19.