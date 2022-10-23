Вакцина от COVID для беременных и кормящих, а также их детей – Минздрав

В Министерстве здравоохранения сообщили, что для беременных женщин вакцины от коронавируса безопасны, их можно вводить в течение любого триместра.
В Минздраве отметили, что по данным последних исследований, вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до шести месяцев.
Напомним, Украина получила 500 тысяч доз вакцины против штамма Омикрон.
Как заявил главный санврач Игорь Кузин, в Украине снижается уровень заболеваемости COVID-19.
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