Вакцина от Omicron может получить одобрение через четыре месяца: надзорный орган ЕС (ЕМА)

09:07 01 Декабрь Киев, Украина

Вакцины, специально адаптированные для нового варианта коронавируса Omicron , могут быть одобрены через три-четыре месяца, если они понадобятся, заявила во вторник глава регулятора ЕС.



Однако решение о том, требуются ли новые прививки, должны принимать другие органы, сказал исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук.



«Если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, мы сможем получить одобрение этих вакцин в течение трех-четырех месяцев», - сказал Кук комитету Европейского парламента.



Moderna уже сообщила, что работает над вакциной, специфичной для Omicron, как и ее американский конкурент Pfizer.



Кук сказала, что регулирующие органы ЕС «еще не знают», останутся ли действующие вакцины эффективными против Omicron - на то, чтобы выяснить это, по ее словам, потребуется около двух недель - или нужны ли новые.



«Сначала необходимо принять решение, необходимо ли это, а это решение не принимает Европейское агентство по лекарственным средствам», - сказал Кук.



На данный момент агентство одобрило четыре вакцины для использования для взрослых в ЕС: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.



По словам Кука, решение по пятому от американской компании Novavax ожидается "в течение нескольких недель".