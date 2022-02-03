Вакцина Moderna Covid получила полное одобрение в FDA

14:04 01 Февраль Киев, Украина





Полное одобрение FDA касается первых двух доз вакцины Moderna.



Бустерная доза остается под разрешением на использование в экстренных случаях.



FDA заявило, что клинические испытания для определения эффективности Spikevax включали 14 287 реципиентов вакцины и 14 164 реципиента плацебо. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало полное одобрение вакцине Moderna Covid-19 Spikevax, которая ранее получила разрешение на экстренное использование в Соединенных Штатах.Полное одобрение FDA касается первых двух доз вакцины Moderna.Бустерная доза остается под разрешением на использование в экстренных случаях.FDA заявило, что клинические испытания для определения эффективности Spikevax включали 14 287 реципиентов вакцины и 14 164 реципиента плацебо.



По данным FDA, наиболее распространенными побочными эффектами у участников клинических испытаний были боль в месте инъекции, утомляемость, головные боли, боли в мышцах или суставах, озноб, тошнота или рвота и увеличение лимфатических узлов.



В нем говорится, что у мужчин в возрасте от 18 до 24 лет повышен риск миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления ткани, окружающей сердце) после вакцинации второй дозой.



Однако FDA определило, что «польза от вакцины перевешивает риск миокардита и перикардита у лиц в возрасте 18 лет и старше».