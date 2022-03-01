Вакцина Sinovac-CoronaVac одобрена для экстренного применения - ВОЗ

20:50 01 Июнь Киев, Украина

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac-CoronaVac стала седьмой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения.





Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ

“Сегодня ВОЗ утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях, предоставив странам, финансирующим организациям, агентствам по закупкам и сообществам уверенность в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства”, — говорится в заявлении.

ВОЗ рекомендовало вакцину для использования по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

“Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения”, — отмечается в сообщении.

Также в ВОЗ сообщают, что данные об иммуногенности препарата показывают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.