В зимний период ожидается новая волна COVID-19, как и в предыдущие годы - Минздрав

17:57 15 ноября Киев, Украина

Поскольку коронавирус — это вирусное заболевание, в осенне-зимний период ожидается новая волна COVID-19, как и в предыдущие годы, рассказал председатель Комитета ВРУ по здоровью нации Михаил Радуцкий. Он добавил, что речь идет о штамме, который сегодня "гуляет" по Европе, и по Украине - "омикроне"

"С положительного — на сегодняшний день, по данным ВОЗ, на 90% снизилась летальность в мире людей, которые болеют ковидом. ВОЗ это объясняет так же, как и украинские специалисты, тем, что очень многие прошли вакцинацию, в частности бустерными дозами", - сказал Радуцкий.

Он пояснил, что в Украине нет коллективного иммунитета, поскольку из-за войны замедлились темпы вакцинации.

"И это не потому, что нам не хватает вакцины, а потому, что людям сегодня не совсем до вакцинации, когда бомбят ракетами", — отметил он и сказал, что сегодня не проблема провакцинироваться на всех подконтрольных Украине территориях.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что сразу вместе с военной администрацией принимаются меры для обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи на Херсонщине.

"На сегодняшний день на территории Херсона все учреждения здравоохранения работают в привычном режиме и обеспечены необходимыми препаратами. Нами было отправлено и доставлено в Херсон 45 тыс тонн гуманитарной помощи именно медицинской: лекарственные препараты, медицинские изделия, то, что в первую очередь нужно. номера, чтобы организовать и пункты выдачи местным жителям.Точки выдачи организованы и на базе учреждений здравоохранения.С сегодня (15 ноября - ред.) работают две точки выдачи гуманитарных лекарств: площадь Свободы, Железнодорожный вокзал.Там также работают медицинские работники, которые осуществляют при необходимости осмотр, консультации и тому подобное", — рассказала Карчевич.

Она также рассказала, что на территории Херсонской области разрушены более 10 заведений здравоохранения.