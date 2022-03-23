В Запорожье заработают 5 первых центров вакцинации выходного дня

08:29 25 июня Киев, Украина

У жителей Запорожья появилась возможность получить прививку от COVID-19 в центрах массовых вакцинаций в выходные и праздничные дни.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

"Сегодня в г. Запорожье открываются центры массовой вакцинации против COVID-19, которые расположены на базе 5 учреждений здравоохранения первичного звена: КНП "Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи № 1" по адресу пр. Соборный, 88;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2", ул. Авраменко, 4;

КНП "Запорожский центр первичной медико-санитарной помощи № 5", ул. Запорожского казачества, 25;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 8", ул. Пищевая, 2;

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 10", бул. Шевченко, 25. Эти центры работают с 10.00 до 16.00 только в выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

Вакцинировать будут медицинские бригады двукратно с интервалом в 28 дней вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.



Вакцинироваться в центрах могут люди любого возраста, которые записывались на вакцинацию через приложение «Дія» или через контакт-центр Минздрава, и люди, которые записывались на вакцинацию через регистратуры или у своего семейного врача. Каждый человек получит приглашение на вакцинацию на конкретный день и время.



По информации чиновницы, в ближайшее время в центрах может вакцинироваться любой человек, желающий это сделать. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код.