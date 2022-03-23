В Запорожье заработают 5 первых центров вакцинации выходного дня

У жителей Запорожья появилась возможность получить прививку от COVID-19 в центрах массовых вакцинаций в выходные и праздничные дни.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.
Вакцинировать будут медицинские бригады двукратно с интервалом в 28 дней вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
Вакцинироваться в центрах могут люди любого возраста, которые записывались на вакцинацию через приложение «Дія» или через контакт-центр Минздрава, и люди, которые записывались на вакцинацию через регистратуры или у своего семейного врача. Каждый человек получит приглашение на вакцинацию на конкретный день и время.
По информации чиновницы, в ближайшее время в центрах может вакцинироваться любой человек, желающий это сделать. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код.
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