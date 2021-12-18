В Запорожье критическая ситуация с COVID

16:43 08 Апрель Киев, Украина

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что ситуация с коронавирусом в области начала развиваться по наихудшему "итальянскому" сценарию.

"Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию" в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос - хватит ли врачей", - сказал Старух.

"Итальянский сценарий" развития эпидемии - это когда остановить вспышку болезни не удается. Согласно официальным данным лабораторного центра Минздрава, за последние сутки только в Запорожье было зафиксировано 622 случая заболевания коронавирусом, 14 человек умерли от осложнений и только 40 — выздоровели.

"В Запорожье у нас три четверти коек заполнены, в некоторых больницах - до 100%. Необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения. Локдауны давали результаты", - добавил руководитель области.

Сегодня, 8 апреля, утром состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, территории получили рекомендации по ужесточению ограничительных мер. Областные власти напомнили руководителям территорий о персональной ответственности за эпидемическую ситуацию на местах.

"Я хожу пешком и вижу как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны ужесточить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Кто-то считает, что это можно не делать. Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме. Мы четко дали предложения относительно транспорта. Может в Запорожье сделают анализ и решат полностью закрыть транспорт, но мы видим в этом небольшую проблему, потому что людям надо добираться до больниц. "Скорые" - это не такси. Более того, людям надо сделать прививки. Эти вопросы должны быть проработаны", - подчеркнул руководитель региона.

В городском совете пока не комментируют того, будут ли изменения в работе общественного транспорта.