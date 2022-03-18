В Южной Корее прошла массовая вакцинация: 36 летальных исходов

Южнокорейское издание KBS News со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний (KCDA) сообщило о 36 умерших. Связь летальных случаев и сезонной вакцинации на данный момент не подтверждена.
Согласно выводам судмедэкспертов, смерть самой молодой жертвы — 18-летнего студента — не связана с вакцинацией.
Тем временем KDCA призвало местные органы власти не саботировать государственную кампанию по вакцинации. Эксперты KDCA заявили, что они не должны в одностороннем порядке принимать решения о приостановке вакцинации от сезонного гриппа.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее за последние недели после вакцинации от гриппа умерли девять человек.
Прививку от гриппа уже получили 13 млн жителей Южной Кореи.
Единственный подтвержденный случай смерти из-за вакцинации против гриппа в Южной Корее произошел в феврале 2010 года. У 65-летней женщины был синдром Миллера-Фишера.
Согласно выводам судмедэкспертов, смерть самой молодой жертвы — 18-летнего студента — не связана с вакцинацией.
Тем временем KDCA призвало местные органы власти не саботировать государственную кампанию по вакцинации. Эксперты KDCA заявили, что они не должны в одностороннем порядке принимать решения о приостановке вакцинации от сезонного гриппа.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее за последние недели после вакцинации от гриппа умерли девять человек.
Прививку от гриппа уже получили 13 млн жителей Южной Кореи.
Единственный подтвержденный случай смерти из-за вакцинации против гриппа в Южной Корее произошел в феврале 2010 года. У 65-летней женщины был синдром Миллера-Фишера.
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