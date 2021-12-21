В ЮНИСЕФ призывают не закрывать школы из-за пандемии

Директор-исполнитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Х. Фор обратилась к руководствам учебных учреждений и правительственным органам стран всего мира с просьбой предпринять все попытки не закрывать школы в 2022 году.
Она сообщила, что действительно на фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон» случаи заболевания COVID-19 вновь растут, что вполне естественно, вызывает беспокойство у правительств стран.
Соответственно, власти государств находятся на распутье решений относительно вопросов закрывать ли школы в 2022 году. Однако по словам Генриетты Х. Фон, если это произойдет, то образование будет иметь катастрофические последствия. «2022 год не может быть еще одним годом прерванного обучения. Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет», — обратилась чиновница к странам со всего мира.
Она добавила, что проблема заключается не только в адекватном и полномасштабном предоставлении образования. Закрытие школ также может привести детей к психическим расстройствам, в первую очередь связанным с изолированием от общества. В таком случае они лишены общения с друзьями, теряют полноценный доступ к медицинскому обслуживанию, что в целом является для детей питательной средой в течение дня.
Таким образом, генеральный директор ЮНИСЕФ предложила властям государств сделать все возможное, чтобы оставить школы в 2022 году открытыми, а также заняться вопросами инвестиций в модернизацию и цифровизацию обучения, чтобы в случае чего у каждого ребенка был доступ к обучению, и чтобы «ни один ребенок не остался без внимания».
Тем временем Европа спасается от нового штамма коронавируса. По последним данным, Омикрон обнаружен уже в 89 странах мира.
Она сообщила, что действительно на фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон» случаи заболевания COVID-19 вновь растут, что вполне естественно, вызывает беспокойство у правительств стран.
Соответственно, власти государств находятся на распутье решений относительно вопросов закрывать ли школы в 2022 году. Однако по словам Генриетты Х. Фон, если это произойдет, то образование будет иметь катастрофические последствия. «2022 год не может быть еще одним годом прерванного обучения. Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет», — обратилась чиновница к странам со всего мира.
Она добавила, что проблема заключается не только в адекватном и полномасштабном предоставлении образования. Закрытие школ также может привести детей к психическим расстройствам, в первую очередь связанным с изолированием от общества. В таком случае они лишены общения с друзьями, теряют полноценный доступ к медицинскому обслуживанию, что в целом является для детей питательной средой в течение дня.
Таким образом, генеральный директор ЮНИСЕФ предложила властям государств сделать все возможное, чтобы оставить школы в 2022 году открытыми, а также заняться вопросами инвестиций в модернизацию и цифровизацию обучения, чтобы в случае чего у каждого ребенка был доступ к обучению, и чтобы «ни один ребенок не остался без внимания».
Тем временем Европа спасается от нового штамма коронавируса. По последним данным, Омикрон обнаружен уже в 89 странах мира.
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