В ВОЗ заявили, что видят конец пандемии для Европы

Всемирная организация здравоохранения дала Европе надежду на «длительный период спокойствия» и даже на «прочный мир» в войне с коронавирусом, при этом большинство стран снимают почти все ограничения Covid.
Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге говорит о «прекращении огня, которое может принести нам прочный мир», с высокими показателями вакцинации, более мягким вариантом Омикрон и приближением конца зимы.
«Этот контекст оставляет нам возможность на длительный период спокойствия», — сказал он журналистам.
Это было «не для того, чтобы сказать, что (пандемия) уже закончилась», но «есть исключительная возможность взять под контроль ее дальнейшее распространение», добавил он.
«Даже с более опасным вариантом (чем Omicron) можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся, — без возврата к тем ограничительным карантинным мерам, которые нам были нужны раньше», — сказал Клюге.
Он предупредил, что оптимистичный сценарий требует от стран проведения кампаний вакцинации и эпиднадзора для выявления новых вариантов.
Швеция присоединилась к отмене большинства ограничений, связанных с коронавирусом, установив 9 февраля в качестве даты перехода пандемии в «совершенно новую фазу».
Стокгольм завершит закрытие баров и ресторанов в 23:00, а также ограничения на количество посетителей.
Пропуски для вакцинации на закрытые мероприятия исчезнут, а маски для лица больше не рекомендуются в переполненном общественном транспорте.
«Пандемия еще не закончилась, но мы вступаем в совершенно новую фазу», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Министр здравоохранения Лена Халленгрен заявила, что правительство будет «бдительно следить» за развитием пандемии.
Швеция попала в заголовки газет в начале пандемии из-за того, что решила не вводить карантин.
На данный момент погибло более 16 000 человек, что соответствует среднему по Европе, но намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.
После Великобритании и Ирландии Копенгаген во вторник снял большинство внутренних ограничений Covid-19, а позже в тот же день за ним последовала Норвегия.
Франция в среду ослабила несколько ограничений, введенных для сдерживания последнего всплеска Covid-19, и власти надеются, что небольшое снижение огромного ежедневного числа случаев заболевания вскоре ослабит нагрузку на перегруженные больницы.
А Новая Зеландия должна начать ослаблять некоторые из самых жестких пограничных ограничений, которые когда-либо были замечены.
«Пришло время снова двигаться», — заявила в четверг премьер-министр Джасинда Ардерн, обнародовав план из пяти шагов по воссоединению с остальным миром.
В этом месяце будут сняты карантинные требования в отелях для новозеландцев, застрявших за границей.
Ардерн был вынужден смягчить пограничную политику, которая практически не изменилась с начала кризиса Covid-19 почти два года назад.
Германия все еще борется с рекордным числом заражений, вызванным Omicron, и теперь рекомендует четвертую вакцину для групп риска, следуя по стопам Израиля и нескольких европейских стран.
Немецкая комиссия по вакцинам STIKO заявила в четверг, что данные показали, что «защита от циркулирующего в настоящее время варианта Omicron ослабевает в течение нескольких месяцев после первой ревакцинации».
В прошлом месяце Израиль стал первой страной, развернувшей четвертую прививку от Covid-19, сначала для пожилых людей и медицинских работников, а затем для всех уязвимых людей старше 18 лет.
Дания, Венгрия и Испания также предлагают четвертые прививки группам высокого риска.
Согласно официальным источникам, коронавирус унес жизни не менее 5 698 322 миллионов человек с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года.
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