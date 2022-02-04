В ВОЗ заявили, что видят конец пандемии для Европы

16:52 03 Февраль Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения дала Европе надежду на «длительный период спокойствия» и даже на «прочный мир» в войне с коронавирусом, при этом большинство стран снимают почти все ограничения Covid.



Директор Директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге говорит о «прекращении огня, которое может принести нам прочный мир», с высокими показателями вакцинации, более мягким вариантом Омикрон и приближением конца зимы.



«Этот контекст оставляет нам возможность на длительный период спокойствия», — сказал он журналистам.



Это было «не для того, чтобы сказать, что Это было «не для того, чтобы сказать, что (пандемия) уже закончилась», но «есть исключительная возможность взять под контроль ее дальнейшее распространение», добавил он.



«Даже с более опасным вариантом (чем Omicron) можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся, — без возврата к тем ограничительным карантинным мерам, которые нам были нужны раньше», — сказал Клюге.



Он предупредил, что оптимистичный сценарий требует от стран проведения кампаний вакцинации и эпиднадзора для выявления новых вариантов.



Швеция присоединилась к отмене большинства ограничений, связанных с коронавирусом, установив 9 февраля в качестве даты перехода пандемии в «совершенно новую фазу».



Стокгольм завершит закрытие баров и ресторанов в 23:00, а также ограничения на количество посетителей.



Пропуски для вакцинации на закрытые мероприятия исчезнут, а маски для лица больше не рекомендуются в переполненном общественном транспорте.



«Пандемия еще не закончилась, но мы вступаем в совершенно новую фазу», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.



Министр здравоохранения Лена Халленгрен заявила, что правительство будет «бдительно следить» за развитием пандемии.



Швеция попала в заголовки газет в начале пандемии из-за того, что решила не вводить карантин.



На данный момент погибло более 16 000 человек, что соответствует среднему по Европе, но намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.



После Великобритании и Ирландии Копенгаген во вторник снял большинство внутренних ограничений Covid-19, а позже в тот же день за ним последовала Норвегия.



Франция в среду ослабила несколько ограничений, введенных для сдерживания последнего всплеска Covid-19, и власти надеются, что небольшое снижение огромного ежедневного числа случаев заболевания вскоре ослабит нагрузку на перегруженные больницы.



А Новая Зеландия должна начать ослаблять некоторые из самых жестких пограничных ограничений, которые когда-либо были замечены.



«Пришло время снова двигаться», — заявила в четверг премьер-министр Джасинда Ардерн, обнародовав план из пяти шагов по воссоединению с остальным миром.



В этом месяце будут сняты карантинные требования в отелях для новозеландцев, застрявших за границей.



Ардерн был вынужден смягчить пограничную политику, которая практически не изменилась с начала кризиса Covid-19 почти два года назад.



Германия все еще борется с рекордным числом заражений, вызванным Omicron, и теперь рекомендует четвертую вакцину для групп риска, следуя по стопам Израиля и нескольких европейских стран.



Немецкая комиссия по вакцинам STIKO заявила в четверг, что данные показали, что «защита от циркулирующего в настоящее время варианта Omicron ослабевает в течение нескольких месяцев после первой ревакцинации».



В прошлом месяце Израиль стал первой страной, развернувшей четвертую прививку от Covid-19, сначала для пожилых людей и медицинских работников, а затем для всех уязвимых людей старше 18 лет.



Дания, Венгрия и Испания также предлагают четвертые прививки группам высокого риска.



Согласно официальным источникам, коронавирус унес жизни не менее 5 698 322 миллионов человек с момента вспышки в Китае в декабре 2019 года.





