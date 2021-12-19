В ВОЗ встревожены ростом COVID-заболеваний в Европе

11:26 21 Ноябрь Киев, Украина

Заболеваемость COVID-19 в странах Европы резко возросла, что вынуждает власти ужесточать карантинные меры. По информации Our World In Data, в Великобритании и Германии только за неделю заболели более чем по 250 тысяч человек.

Такое усиление пандемии COVID-19 серьезно обеспокоило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Более того, организацию волнует перспектива дальнейшего роста смертности. Так, по словам директора Европейского бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге, до весны в европейских странах ожидается увеличение смертности еще на 0,5 млн человек. Всё это требует срочного принятия мер. Даже ношение масок может вполовину снизить распространение инфекции, заметил он.

Кроме того, доктор Клюге указал и на ряд других причин, влияющих на рост заболеваемости: холодный осенне-зимний период, низкий уровень вакцинации и распространение новых более заразных типов штамма Дельта.

В связи с такой ситуацией ВОЗ призвал руководство всех европейских стран безотлагательно усилить темпы вакцинации, ужесточить требования по соблюдению карантинных мер и внедрять использование всех новых разработок в лечении данной инфекции.