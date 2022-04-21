В ВОЗ верят в силу вакцины, которая положит конец пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что с разработками вакцин появилась надежда на скорейшее завершение всемирной пандемии, но при этом, для закупки вакцины и сопутствующих материалов в помощь бедным странам, ВОЗ не обойтись без поддержки богатых стран.
"В результате последних позитивных данных об испытаниях вакцин, свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярче. Сейчас есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID-19", - сказал он.
Гебреисус призвал богатые страны выделять больше денег на помощь бедным странам. "Это не акт благотворительности, а самый быстрый и самый рациональный способ положить конец пандемии COVID-19 и стимулировать развитие мировой экономики", - отметил глава ВОЗ.
По его словам, разработанная для этих целей программа требует для реализации только в этом году 4,3 миллиарда долларов США. Эти средства предполагается выделить на закупку и доставку большого количества вакцин, тестов и медикаментов. На воплощение этой программы ВОЗ в следующем году понадобится еще 23,8 миллиарда долларов, добавил Тедрос Гебреисус.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии