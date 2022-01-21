В ВОЗ рекомендовали снять ограничения на международные поездки

Международный Комитет ВОЗ по регулированию чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, рекомендует странам отменить или смягчить ограничения на поездки, связанный с пандемией, в связи с тем, что эти ограничения могут усилить экономический и социальный стресс.
В отчете комитета указано, что ограничения на поездки не ослабили распространение штамма омикрон, который вызывает COVID-19. Со временем, как считает комитет, это показало неэффективность таких ограничительных мер.
При этом, в отчете отмечается, что другие защитные меры во время путешествий, как ношение масок, тестирование, изоляция/карантин, вакцинация должны вводиться, учитывая анализ рисков, чтобы избежать чрезмерной финансовой нагрузки для тех, кто совершает международные путешествия.
Новое лекарство от COVID-19
Тем временем ВОЗ на этой неделе рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19.
Первый из них – "Барицитиниб", настоятельно рекомендуемый пациентам с тяжелым или критическим переходом COVID-19. Препарат принимается внутрь и обычно используется для лечения ревматоидного артрита. ВОЗ рекомендует его давать пациентам с COVID-19 вместе с кортикостероидами.
ВОЗ также рекомендует - при определенных условиях - использовать препарат с синтетическими антителами "Сотровимаб" для лечения пациентов с легкой или средней степенью тяжести COVID-19, имеющих высокий риск госпитализации.
Это, в частности, касается пациентов старшего возраста с иммунодефицитом, имеющих такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, ожирение, а также для тех, кто не вакцинирован.
В отчете комитета указано, что ограничения на поездки не ослабили распространение штамма омикрон, который вызывает COVID-19. Со временем, как считает комитет, это показало неэффективность таких ограничительных мер.
При этом, в отчете отмечается, что другие защитные меры во время путешествий, как ношение масок, тестирование, изоляция/карантин, вакцинация должны вводиться, учитывая анализ рисков, чтобы избежать чрезмерной финансовой нагрузки для тех, кто совершает международные путешествия.
Новое лекарство от COVID-19
Тем временем ВОЗ на этой неделе рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19.
Первый из них – "Барицитиниб", настоятельно рекомендуемый пациентам с тяжелым или критическим переходом COVID-19. Препарат принимается внутрь и обычно используется для лечения ревматоидного артрита. ВОЗ рекомендует его давать пациентам с COVID-19 вместе с кортикостероидами.
ВОЗ также рекомендует - при определенных условиях - использовать препарат с синтетическими антителами "Сотровимаб" для лечения пациентов с легкой или средней степенью тяжести COVID-19, имеющих высокий риск госпитализации.
Это, в частности, касается пациентов старшего возраста с иммунодефицитом, имеющих такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, ожирение, а также для тех, кто не вакцинирован.
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