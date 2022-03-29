В ВОЗ рассказали, почему обе дозы вакцины безопаснее делать от одного производителя

Если вакцинация началась, то в целях безопасности и максимально длительного эффекта, ее продолжение, то есть вторая доза, должна быть сделана той же вакциной.
Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен в Twitter.
При этом О'Брайен уточнила, что организация одобряет введение второй дозы препаратом Pfizer/BioNTech после первой инъекции препаратом AstraZeneca, поскольку данные о такой смешанной иммунизации уже есть.
"Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - сказала она.
Также представитель ВОЗ напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь около года назад, поэтому требуется время, чтобы "провести мониторинг" и выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела.
"Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - сказала она.
Также представитель ВОЗ напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь около года назад, поэтому требуется время, чтобы "провести мониторинг" и выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела.
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