В ВОЗ рассказали о важности лабораторного тестирования

Потеря вкуса и обоняния - бесспорно одни из ключевых признаков заражения коронавирусом, но тест на COVID-19, сделанный в лабораторных условиях, обученными и квалифицированными специалистами - на сегодняшний день единственно верный способ доказать наличие либо отсутствие диагноза.
Об этом заявила глава группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования на грипп Энн Моэн на брифинге во вторник, 3 ноября.
Моэн подчеркнула, что грипп и COVID-19 могут иметь схожие симптомы, но уникальным симптомом коронавируса, отличающим его от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.
"Если у вам есть эти симптомы, то выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - сказала Моэн.
Она добавила, что нет необходимости самостоятельно ставить диагноз.
"Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам надо обратиться к врачу", - резюмировала представительница ВОЗ.
Моэн подчеркнула, что грипп и COVID-19 могут иметь схожие симптомы, но уникальным симптомом коронавируса, отличающим его от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.
"Если у вам есть эти симптомы, то выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - сказала Моэн.
Она добавила, что нет необходимости самостоятельно ставить диагноз.
"Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам надо обратиться к врачу", - резюмировала представительница ВОЗ.
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