В ВОЗ призвали отменить массовые мероприятия из-за "Омикрона"

13:40 21 Декабрь Киев, Украина

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предложил «отменить или отложить» рождественские праздники в связи с быстрым распространением штамма "Омикрон"





Теперь представители ВОЗ обращают особое внимание на то, что штамм Омикрон проявляет способность побеждать иммунитет даже вакцинированных людей или ранее переболевших Тедрос Аданом Гебреесус также предположил, что пандемия могла бы закончиться в 2022 году, если бы по крайней мере 70% людей во всех странах к середине следующего года привились от коронавируса.Теперь представители ВОЗ обращают особое внимание на то, что штамм Омикрон проявляет способность побеждать иммунитет даже вакцинированных людей или ранее переболевших COVID-19

«Нынешние данные подтверждают, что Омикрон распространяется значительно быстрее штамма Дельта», - сказал директор ВОЗ журналистам в Женеве.

Предостережения раздаются на фоне сообщений, что штамм Омикрон стал господствующим в ряде стран, в том числе в США его обнаруживают в 70% новых заражений.



США и многие другие страны уже объявили рекомендации для своих граждан ограничить путешествие, а некоторые наложили запрет на пересечение границ для иностранцев.



А Нидерланды ввели суровый карантин во время рождественских праздников.



Мэр Лондона объявил отмену новогодних празднований, обычно собиравших многотысячные толпы на Трафальгарской площади в центре города.



Британское правительство и правительства других стран возлагают большую надежду на дополнительную прививку населения усиливающей третьей дозой вакцин от коронавируса.



Статистика, а также, например, недавно объявленные данные фармацевтической компании Модерна дают основания предполагать, что дополнительная прививка значительно повышает защиту людей.



Директор ВОЗ подчеркнул, что несмотря на желание людей собираться вместе на праздники, он советует отменить или отложить массовые мероприятия.

«Лучше сейчас отменить и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас, а потом горевать», – советует Тедрос Аданом Гебреесус.

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумая Сваминатан призвала с осторожностью рассматривать предположение, что Омикрон приводит к легкому течению болезни по сравнению с другими штаммами.

"Поскольку количество зараженных растет, все системы здравоохранения окажутся под давлением", - предостерегла она.

Британские ученые как и ВОЗ говорят, что они не считают течение болезней, вызванных Омикроном легче, чем заболевания вызванные штаммом Дельта.