В ВОЗ подытожили исследования, проводимые в Ухане

На сегодняшний день нет доказанной гипотезы места зарождения вируса, однако и лабораторную версию его происхождения ученые ВОЗ подтвердить не решаются.
Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ВОЗ.
"Переход (к человеку, - ред.) в результате лабораторного инцидента представляется крайне маловероятным", - отмечается в документе.
Специалисты считают, что переход вируса к человеку через "промежуточного носителя" является "наиболее вероятным". Такими носителями могли быть, в частности, норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.
В докладе говорится, что первыми носителями COVID-19 могли быть летучие мыши, далее в организме других животных вирус мог мутировать.
"Возможным" они считают вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов. В то же время "крайне маловероятен" - сценарий заражения людей вследствие "инцидента в лаборатории".
При этом у ученых нет полной ясности и в отношении вопроса о том, был ли первоисточником распространения коронавируса уханьский рынок Хуанань, поскольку многие из ранних случаев заболевания фиксировались и на других рынках, а некоторые и вовсе за их пределами.
Эксперты также не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться вирусом - речь идет о промежутке времени "между серединой ноября и началом декабря".
Специалисты обратили внимание также на тот факт, что заражение коронавирусом нового типа было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане.
"Остается выяснить, откуда ведет происхождение SARS-CoV-2. Хотя вирус впервые был выявлен как причина очага острой пневмонии в Ухане, до настоящего момента нет определенности в том, где произошли первые случаи", - говорится в докладе.
В Италии исследования образцов сточных вод показали, что коронавирус присутствовал в стране в середины декабря 2019 года, хотя первый случай заражения был официально установлен только 21 февраля 2020 года. Согласно докладу, коронавирус мог появиться во Франции также в середине декабря, а в Бразилии - 27 ноября.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил факт не выявления источника коронавируса. По его словам эксперты продолжают работать над всеми возможными версиями происхождения COVID-19.
"Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока еще не нашли источник этого вируса и мы должны продолжать следовать путем науки", - заявил Гебрейесус.
"Переход (к человеку, - ред.) в результате лабораторного инцидента представляется крайне маловероятным", - отмечается в документе.
Специалисты считают, что переход вируса к человеку через "промежуточного носителя" является "наиболее вероятным". Такими носителями могли быть, в частности, норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.
В докладе говорится, что первыми носителями COVID-19 могли быть летучие мыши, далее в организме других животных вирус мог мутировать.
"Возможным" они считают вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов. В то же время "крайне маловероятен" - сценарий заражения людей вследствие "инцидента в лаборатории".
При этом у ученых нет полной ясности и в отношении вопроса о том, был ли первоисточником распространения коронавируса уханьский рынок Хуанань, поскольку многие из ранних случаев заболевания фиксировались и на других рынках, а некоторые и вовсе за их пределами.
Эксперты также не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться вирусом - речь идет о промежутке времени "между серединой ноября и началом декабря".
Специалисты обратили внимание также на тот факт, что заражение коронавирусом нового типа было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане.
"Остается выяснить, откуда ведет происхождение SARS-CoV-2. Хотя вирус впервые был выявлен как причина очага острой пневмонии в Ухане, до настоящего момента нет определенности в том, где произошли первые случаи", - говорится в докладе.
В Италии исследования образцов сточных вод показали, что коронавирус присутствовал в стране в середины декабря 2019 года, хотя первый случай заражения был официально установлен только 21 февраля 2020 года. Согласно докладу, коронавирус мог появиться во Франции также в середине декабря, а в Бразилии - 27 ноября.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил факт не выявления источника коронавируса. По его словам эксперты продолжают работать над всеми возможными версиями происхождения COVID-19.
"Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока еще не нашли источник этого вируса и мы должны продолжать следовать путем науки", - заявил Гебрейесус.
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