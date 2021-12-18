В ВОЗ назвали отсутствие равного доступа к вакцинам "катастрофическим моральным провалом"

08:03 23 Март Киев, Украина

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил крайнюю озабоченность ситуацией, которая сложилась в мире из-за неравного распределения ковид-вакцин.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".



Гебрейесус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".