В ВОЗ дали неутешительный прогноз

17:34 14 Сентябрь Киев, Украина

Ситуация с распространением COVID-19 может усугубиться из-за начала учебного года и сезона гриппа, ВОЗ ожидает значительный прирост ежедневных смертей от коронавируса

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге .

"Будет еще труднее. В октябре и ноябре мы увидим рост смертности", — отметил он.

Сейчас, по мнению Ханса Клюге, в Европе наблюдается всплеск случаев заболевания, но число смертей остается относительно стабильным.



При этом руководитель европейского бюро ВОЗ не уточнил, в каких странах и, насколько прогнозируется рост смертности.



Отметим, число заболевших COVID-19, по данным на утро 14 сентября, достигло в мире 29 184 739 человек.