В ВОЗ дали неутешительный прогноз

Ситуация с распространением COVID-19 может усугубиться из-за начала учебного года и сезона гриппа, ВОЗ ожидает значительный прирост ежедневных смертей от коронавируса.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге .
Сейчас, по мнению Ханса Клюге, в Европе наблюдается всплеск случаев заболевания, но число смертей остается относительно стабильным.
При этом руководитель европейского бюро ВОЗ не уточнил, в каких странах и, насколько прогнозируется рост смертности.
Отметим, число заболевших COVID-19, по данным на утро 14 сентября, достигло в мире 29 184 739 человек.
При этом руководитель европейского бюро ВОЗ не уточнил, в каких странах и, насколько прогнозируется рост смертности.
Отметим, число заболевших COVID-19, по данным на утро 14 сентября, достигло в мире 29 184 739 человек.
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