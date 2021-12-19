В Великобритании рекордное количество новых случаев коронавируса с начала пандемии

В настоящее время Великобритания фактически переживает две отдельные волны пандемии, одна из которых обусловлена «очень быстро растущим» штаммом «Омикрон», а вторая – вариантом «Дельта».
Об этом заявил главный санитарный врач страны Джозеф Витти во время совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном, передает BBC.
15 декабря было зафиксировано 78610 новых заражений – сразу почти на 20 тыс. больше, чем в предыдущий день. Предыдущий суточный рекорд по количеству заражений в стране составил 68053 заражения и был зафиксирован 8 января текущего года.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Джозеф Витти во время совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном, передает BBC.
15 декабря было зафиксировано 78610 новых заражений – сразу почти на 20 тыс. больше, чем в предыдущий день. Предыдущий суточный рекорд по количеству заражений в стране составил 68053 заражения и был зафиксирован 8 января текущего года.
По мнению медика, уже в ближайшие недели быстрое распространение штамма «Омикрон» создаст существенную нагрузку на систему здравоохранения страны.
В свою очередь, глава британского правительства Борис Джонсон отметил необходимость получения жителями страны третьей, «бустерной» дозы вакцины и призвал вести себя максимально осторожно в период рождественских праздников.
Премьер добавил, что в настоящее время правительство не планирует отменять рождественские мероприятия, ограничивая собрания или закрывая пабы и рестораны, однако, если количество госпитализаций будет стремительно расти, руководство страны готово к таким шагам.
Премьер добавил, что в настоящее время правительство не планирует отменять рождественские мероприятия, ограничивая собрания или закрывая пабы и рестораны, однако, если количество госпитализаций будет стремительно расти, руководство страны готово к таким шагам.
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