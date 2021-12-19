В Великобритании рекордное количество новых случаев коронавируса с начала пандемии

17:23 16 Декабрь Киев, Украина





Об этом заявил главный санитарный врач страны Джозеф Витти во время совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном, передает BBC.



15 декабря было зафиксировано 78610 новых заражений – сразу почти на 20 тыс. больше, чем в предыдущий день. Предыдущий суточный рекорд по количеству заражений в стране составил 68053 заражения и был зафиксирован 8 января текущего года. В настоящее время Великобритания фактически переживает две отдельные волны пандемии, одна из которых обусловлена «очень быстро растущим» штаммом «Омикрон» , а вторая – вариантом «Дельта».Об этом заявил главный санитарный врач страны Джозеф Витти во время совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном, передает BBC.15 декабря было зафиксировано 78610 новых заражений – сразу почти на 20 тыс. больше, чем в предыдущий день. Предыдущий суточный рекорд по количеству заражений в стране составил 68053 заражения и был зафиксирован 8 января текущего года.

«Я боюсь, что в течение следующих нескольких недель будет много побитых рекордов, поскольку ставки продолжают расти», – заявил Витти.

По мнению медика, уже в ближайшие недели быстрое распространение штамма «Омикрон» создаст существенную нагрузку на систему здравоохранения страны.

«Я боюсь, что увеличится количество пациентов с «Омикрон»-штаммом, которые будут ложиться в больницу, будут попадать в отделение интенсивной терапии. На мой взгляд, это станет очевидным довольно скоро после Рождества», – подчеркнул главный санитарный врач Великобритании.

В свою очередь, глава британского правительства Борис Джонсон отметил необходимость получения жителями страны третьей, «бустерной» дозы вакцины и призвал вести себя максимально осторожно в период рождественских праздников.



Премьер добавил, что в настоящее время правительство не планирует отменять рождественские мероприятия, ограничивая собрания или закрывая пабы и рестораны, однако, если количество госпитализаций будет стремительно расти, руководство страны готово к таким шагам.