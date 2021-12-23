В Великобритании разрешили вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет

09:38 23 Декабрь Киев, Украина

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) заявило, что одобрило новый соответствующий возрасту продукт Pfizer -BioNTech после того, как обнаружил, что он «безопасен и эффективен» для детей в возрасте от 5 до 11 лет.



«Мы внимательно изучили все доступные данные и пришли к выводу, что есть убедительные доказательства, подтверждающие положительный риск для детей в этой возрастной группе», - заявила исполнительный директор MHRA Джун Рейн.



Она отметила, что препарат с двумя инъекциями давался в более низкой дозе по сравнению с дозами, вводимыми взрослым.



На сегодняшний день Она отметила, что препарат с двумя инъекциями давался в более низкой дозе по сравнению с дозами, вводимыми взрослым.На сегодняшний день Великобритания находится в разгаре усиленной кампании по усилению вакцинации, поскольку она пытается свести к минимуму влияние недельного роста вируса Омикрон, стремясь к концу месяца ввести третий укол всем взрослым.



Между тем, правительство Великобритании заявило, что подписало сделки на закупку более 4 миллионов курсов двух новых противовирусных препаратов - Ритонавира Pfizer и Молнупиравира американского конкурента Merck / MSD - для лечения Covid-19.



Молнупиравир, продаваемый как Lagevrio, является частью национального испытания, проводимого Оксфордским университетом, к которому люди могут присоединиться, если у них есть симптомы вируса.



Великобритания была первой страной в мире, которая одобрила его в прошлом месяце, и власти сделают его доступным для тех, кто подвержен высокому риску тяжелых заболеваний, например, больных раком.



Таблетки Pfizer, которые продаются как Paxlovid, еще не зарегистрированы где-либо в мире.



Компания заявила во вторник, что клинические испытания показали, что она снижает количество госпитализаций и смертность среди людей из группы риска почти на 90 процентов, если их проводить через несколько дней после появления симптомов.



Оба препарата будут запущены «как можно быстрее» в начале следующего года, если Ритонавир также будет одобрен регулирующими органами.