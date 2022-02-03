В Великобритании разрешили вакцинацию детей от 5 лет, но не всех

В Великобритании будут вакцинировать детей от 5 до 11 лет, наиболее склонных к заражению коронавирусом. К таким детям относят тех, кто имеет сахарный диабет, нарушение обучаемости, ослабленный иммунитет или живет с уязвимыми взрослыми.
Для прививки будут использовать вакцину Pfizer. Ее будут делать с интервалом в 8 недель. Детей будут прививать дозой 10 мкг – треть от количества, необходимого взрослым.
В общем планируют привить около 500 тысяч детей. Местные медбригады уже начали связываться с родителями, дети которых нуждаются в вакцинации.
Напомним, в начале ноября 2021 года вакцину Pfizer окончательно одобрили в США для детей от 5 до 11 лет. Также в конце ноября 2021 г. эту вакцину детям такого возраста рекомендовали в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
Для прививки будут использовать вакцину Pfizer. Ее будут делать с интервалом в 8 недель. Детей будут прививать дозой 10 мкг – треть от количества, необходимого взрослым.
В общем планируют привить около 500 тысяч детей. Местные медбригады уже начали связываться с родителями, дети которых нуждаются в вакцинации.
Напомним, в начале ноября 2021 года вакцину Pfizer окончательно одобрили в США для детей от 5 до 11 лет. Также в конце ноября 2021 г. эту вакцину детям такого возраста рекомендовали в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
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