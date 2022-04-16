В Великобритании отказались от COVID-вакцинации детей и подростков

09:02 18 июля Киев, Украина

В Британии прислушались к мнению ученых из Оксфордского университета и отказались от вакцинации детей и подростков. Однако среди них есть группы, которые попадают под исключение.



Об этом сообщает The Telegraph.



По данным газеты, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации всех детей до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках.



Прививку предлагают делать уязвимым перед COVID-19 детям в возрасте от 12 до 15 лет — тем, кто живет со взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет.



Их будут прививать вакциной Pfizer/BioNTech.



Ожидается, что официально об этом решении объявят в понедельник, 19 июля.



На массовой вакцинации подростков настаивал глава Национального союза образования Британии Кевин Кортни. А против выступила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию вакцины от AstraZeneca. По ее словам, пользы от вакцинации детей «намного меньше», чем для взрослых, а количество доз препарата ограничено.