В Великобритании обнаружен новый штамм COVID-19, родом из Индии

20:54 16 Апрель Киев, Украина

Медики Британии на территории Королевства обнаружили новый вид мутации коронавируса, ранее он был выявлен в Индии.

Об этом сообщает Служба общественного здравоохранения страны.



Штамму дали название B1617. Он был выявлен у 73 пациентов в Британии и у четырех человек в Шотландии. Ученые отнесли новый вариант инфекции в категорию "изучаемые варианты".

"В новом штамме есть две белковые мутации, поэтому он может быть менее контролируемым вакцинами, чем южноафриканский и бразильский варианты", - рассказал профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.

Власти страны решают, ужесточать ли въезд на территорию Королевства приезжающим из Индии.