В Великобритании обнаружен новый штамм COVID-19, родом из Индии

Медики Британии на территории Королевства обнаружили новый вид мутации коронавируса, ранее он был выявлен в Индии.
Об этом сообщает Служба общественного здравоохранения страны.
Штамму дали название B1617. Он был выявлен у 73 пациентов в Британии и у четырех человек в Шотландии. Ученые отнесли новый вариант инфекции в категорию "изучаемые варианты".
Штамму дали название B1617. Он был выявлен у 73 пациентов в Британии и у четырех человек в Шотландии. Ученые отнесли новый вариант инфекции в категорию "изучаемые варианты".
Власти страны решают, ужесточать ли въезд на территорию Королевства приезжающим из Индии.
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