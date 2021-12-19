В Великобритании обнаружен новый штамм COVID-19, родом из Индии

20:54 16 Апрель Киев, Украина

Медики Британии на территории Королевства обнаружили новый вид мутации коронавируса, ранее он был выявлен в Индии.
 
Об этом сообщает Служба общественного здравоохранения страны.

Штамму дали название B1617. Он был выявлен у 73 пациентов в Британии и у четырех человек в Шотландии. Ученые отнесли новый вариант инфекции в категорию "изучаемые варианты".
"В новом штамме есть две белковые мутации, поэтому он может быть менее контролируемым вакцинами, чем южноафриканский и бразильский варианты", - рассказал профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер.
Власти страны решают, ужесточать ли въезд на территорию Королевства приезжающим из Индии.