В Украину прибыла четвертая партия вакцин AstraZeneca

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Данную партию из 705 600 доз вакцин используют для повторной прививки тех, кто получил первую дозу вакциной CoviShield/AstraZeneca. А именно:
Данную партию из 705 600 доз вакцин используют для повторной прививки тех, кто получил первую дозу вакциной CoviShield/AstraZeneca. А именно:
- медиков и работников учреждений здравоохранения,
- участников Операции объединенных сил на востоке,
- социальных работников,
- священнослужителей,
- сотрудников МВД, СБУ,
- людей в возрасте 65+.
Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.
С начала иммунизации в Украине привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек. Всего проведено 1 214 883 прививки.
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