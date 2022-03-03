В Украину прибыла четвертая партия вакцин AstraZeneca

19:26 03 Июнь Киев, Украина

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Данную партию из 705 600 доз вакцин используют для повторной прививки тех, кто получил первую дозу вакциной CoviShield/AstraZeneca. А именно:

медиков и работников учреждений здравоохранения,

участников Операции объединенных сил на востоке,

социальных работников,

священнослужителей,

сотрудников МВД, СБУ,

людей в возрасте 65+.

Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.



С начала иммунизации в Украине привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек. Всего проведено 1 214 883 прививки.