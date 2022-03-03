В Украину прибыла четвертая партия вакцин AstraZeneca

19:26 03 Июнь Киев, Украина

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX доставил в Украину более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Данную партию из 705 600 доз вакцин используют для повторной прививки тех, кто получил первую дозу вакциной CoviShield/AstraZeneca. А именно:
  • медиков и работников учреждений здравоохранения,
  • участников Операции объединенных сил на востоке,
  • социальных работников,
  • священнослужителей,
  • сотрудников МВД, СБУ,
  • людей в возрасте 65+.
Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.

С начала иммунизации в Украине привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек. Всего проведено 1 214 883 прививки.