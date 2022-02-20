В Украину едет вакцина Pfizer, купленная за бюджетные деньги

20:43 25 Май Киев, Украина

Завтра в столицу прилетит очередная партия ковид-вакцины производства Pfizer-BioNTech, отличие этой партии от предыдущей заключается в том, что она куплена за бюджетные средства.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

Вакцины доставят в Международный аэропорт Киев имени Сикорского.

Сколько доз будет в первой партии - пока не сообщается.

Ранее партия вакцины Pfizer была доставлена в Украину 18 мая.