В Украине хотят внедрить постковидную реабилитацию

12:17 30 Март Киев, Украина

Из-за выявленных различных осложнений после коронавируса, Минздрав создал рабочую группу для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

Об этом сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Максим Степанов



Как заявил глава Минздрава, британский штамм коронавируса приводит к серьезным осложнениям. Врачи фиксируют проблемы с нервной системой и легкими. Поэтому Национальная служба здоровья организовывает финансирование реабилитации пациентов. Проект должен быть реализован в этом году.



Кроме того, министр привел свежую статистику: сегодня уже 44 тыс. человек госпитализированы. Неделю назад было 37 тыс.



Степанов также заявил, что украинцы без вакцин не останутся. Есть контракты и договоренности на поставку в нашу страну 22 млн препаратов компаний:

Sinovac;

AstraZeneca;

Pfizer;

Novavax;

CoronaVac.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, врачи фиксируют проблемы с нервами и легкими после заражения "британским" штаммом коронавируса. Потому МОЗ инициирует проект финансирование пакета постковидной реабилитации. Проект должен быть утвержден в этом году.