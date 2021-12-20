В Украине зафиксировано почти 13 тысяч новых случаев коронавируса

08:17 23 Ноябрь Киев, Украина

Согласно данным Минздрава, на утро 23 ноября в Украине  зафиксировано 12 729 новых ковид-случаев, 2055 госпитализированы, 720 человек не справились с болезнью, 23107 человек выздоровели. 
 
За все время пандемии в стране:
  • заболело –3353136
  • выздоровело – 2796597
  • летальных исходов – 82318
  • проведено ПЦР-тестирование – 15595737
С начала кампании вакцинации проведено всего 22  939 693 прививки. За сутки вакцинировано 270 258 человек. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.