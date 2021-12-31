В Украине зафиксировано более 7 тыс. новых случаев Covid-19

08:37 31 Декабрь Киев, Украина





Больше новых случаев обнаружили в Киеве (1179), Львовской (487), Полтавской (486) и Донецкой (362) областях. Меньше новых больных обнаружено в Кировоградской области (53).



Также за минувшие сутки:



- госпитализировано – более 1,5 тыс. человек;

- летальных исходов – 209;

- выздоровело – более 8,6 тыс. человек. За прошедшие сутки, 30 декабря, в Украине зафиксировано более 7 тыс. новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. Отметим, 29 декабря медики зафиксировали 5930 новых случаев коронавирусного заболевания.Больше новых случаев обнаружили в Киеве (1179), Львовской (487), Полтавской (486) и Донецкой (362) областях. Меньше новых больных обнаружено в Кировоградской области (53).- госпитализировано – более 1,5 тыс. человек;- летальных исходов – 209;- выздоровело – более 8,6 тыс. человек.



За все время пандемии в Украине:



- заболело – более 3,6 млн человек;

- поправилось – более 3,4 млн человек;

- летальных исходов – 95,899 тыс.;



Минздрав информирует, что уже 47,3% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины



За сутки 30 декабря в Украине более 101 тыс. человек были вакцинированы против Covid-19.