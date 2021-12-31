В Украине зафиксировано более 7 тыс. новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки, 30 декабря, в Украине зафиксировано более 7 тыс. новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. Отметим, 29 декабря медики зафиксировали 5930 новых случаев коронавирусного заболевания.
Больше новых случаев обнаружили в Киеве (1179), Львовской (487), Полтавской (486) и Донецкой (362) областях. Меньше новых больных обнаружено в Кировоградской области (53).
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – более 1,5 тыс. человек;
- летальных исходов – 209;
- выздоровело – более 8,6 тыс. человек.
Больше новых случаев обнаружили в Киеве (1179), Львовской (487), Полтавской (486) и Донецкой (362) областях. Меньше новых больных обнаружено в Кировоградской области (53).
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – более 1,5 тыс. человек;
- летальных исходов – 209;
- выздоровело – более 8,6 тыс. человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – более 3,6 млн человек;
- поправилось – более 3,4 млн человек;
- летальных исходов – 95,899 тыс.;
Минздрав информирует, что уже 47,3% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины
За сутки 30 декабря в Украине более 101 тыс. человек были вакцинированы против Covid-19.
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