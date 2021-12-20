За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 109 новых случаев заражения COVID-19. Приэтом было госпитализировано 2 280 человек.
Об этом сказано на официальном сайте Минздрава Украины.
Также, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончалось 356 человек, выздоровело – 26 307.
Среди заболевших за сутки 14 декабря: 707 детей ( что почти на 150 человек больше, чем за сутки 13 декабря) и 182 медработника.
Лидерами по количеству инфицированных за сутки стали город Киев, а также Волынская, Донецкая, Запорожская и Винницкая области
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