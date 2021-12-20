10:15 15 Декабрь Киев, Украина

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 109 новых случаев заражения COVID-19. Приэтом было госпитализировано 2 280 человек.



Об этом сказано на официальном сайте Об этом сказано на официальном сайте Минздрава Украины.



Также, за минувшие сутки от осложнений, вызванных Также, за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончалось 356 человек, выздоровело – 26 307.



Среди заболевших за сутки 14 декабря: 707 детей ( что почти на 150 человек больше, чем за сутки 13 декабря) и 182 медработника.



Лидерами по количеству инфицированных за сутки стали город Киев, а также Волынская, Донецкая, Запорожская и Винницкая области