В Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни

13 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 270 587 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 122 летальних, 116 562 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 133 нових случая. В общем проведено 2 630 988 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 2 152 человека.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 7726 случаев;
Волынская область — 9955 случаев;
Днепропетровская область — 9272 случая;
Донецкая область — 5961 случай;
Житомирская область — 8661 случай;
Закарпатская область — 11042 случая;
Запорожская область — 5762 случая;
Ивано-Франковская область — 15580 случаев;
Кировоградская область — 1355 случаев;
Киев — 28090 случаев;
Киевская область — 11525 случаев;
Львовская область — 23129 случаев;
Луганская область — 1917 случаев;
Николаевская область — 4867 случаев;
Одесская область — 17047 случаев;
Полтавская область — 4906 случаев;
Ровенская область — 14868 случаев;
Сумская область — 7485 случаев;
Тернопольская область — 16250 случаев;
Харьковская область — 25625 случаев;
Херсонская область — 2024 случая;
Хмельницкая область — 9230 случаев;
Черновицкая область — 16649 случаев;
Черкасская область — 5849 случаев;
Черниговская область — 5812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
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