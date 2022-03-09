В Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни

11:09 13 Октябрь Киев, Украина

13 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 270 587 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 122 летальних, 116 562 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 133 нових случая. В общем проведено 2 630 988 тестирования методом ПЦР . За сутки вылечились 2 152 человека.



На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:



Винницкая область — 7726 случаев;

Волынская область — 9955 случаев;

Днепропетровская область — 9272 случая;

Донецкая область — 5961 случай;

Житомирская область — 8661 случай;

Закарпатская область — 11042 случая;

Запорожская область — 5762 случая;

Ивано-Франковская область — 15580 случаев;

Кировоградская область — 1355 случаев;

Киев — 28090 случаев;

Киевская область — 11525 случаев;

Львовская область — 23129 случаев;

Луганская область — 1917 случаев;

Николаевская область — 4867 случаев;

Одесская область — 17047 случаев;

Полтавская область — 4906 случаев;

Ровенская область — 14868 случаев;

Сумская область — 7485 случаев;

Тернопольская область — 16250 случаев;

Харьковская область — 25625 случаев;

Херсонская область — 2024 случая;

Хмельницкая область — 9230 случаев;

Черновицкая область — 16649 случаев;

Черкасская область — 5849 случаев;

Черниговская область — 5812 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Правительство продлило карантин до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.