В Украине зафиксировано 4 420 новых случаев COVID-19

12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальних, 114 410 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 4 420 нових случая. В общем проведено 2 602 635 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 903 человека.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 7637 (+68)
Волынская обл - 9791 (+146)
Днепропетровская обл - 8967 (+186)
Донецкая обл - 5699 (50)
Житомирская обл - 8464 (+138)
Закарпатская обл - 10935 (85)
Запорожская обл - 5589 (+128)
Ивано-Франковская обл - 15379 (+182)
Кировоградская обл - 1325 (+21)
Киев - 27693 (+196)
Киевская обл - 11309 (+213)
Львовская обл - 22788 (+200)
Луганская обл - 1852 (+26)
Николаевская обл - 4708 (+162)
Одесская обл - 16770 (+165)
Полтавская обл - 4621 (+244)
Ровенская обл - 14696 (+203)
Сумская обл - 7280 (+418)
Тернопольская обл - 15992 (+194)
Харьковская обл - 25186 (+741)
Херсонская обл - 1985 (+93)
Хмельницкая обл - 9011 (+219)
Черновицкая обл - 16488 (+169)
Черкасская обл - 5668 (+70)
Черниговская обл - 5621 (+103)
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