В Украине зафиксировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции

09:02 07 Апрель Киев, Украина

В стране растет количество заболевших среди детского населения, за минувшие сутки зафиксировано 636 инфицированных детей.

Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.



По информации министра, за последние 24 часа болезнь забрала жизни 481 украинца. Всего же от инфекции с начала пандемии скончалось 35 498 граждан Украины.



Также за минувшие сутки было зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 5 587 человек; выздоровели 11 472 человека; осуществлено тестирований за сутки - 140 224 (в том числе методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397).



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 1417 случаев;

Винницкая область - 562 случая;

Волынская область - 390 случаев;

Днепропетровская область - 671 случай;

Донецкая область - 650 случаев;

Житомирская область - 465 случаев;

Закарпатская область - 331 случай;

Запорожская область - 733 случая;

Ивано-Франковская область - 195 случаев;

Киевская область - 1092 случая;

Кировоградская область - 105 случаев;

Луганская область - 254 случая;

Львовская область - 1085 случаев;

Николаевская область - 412 случаев;

Одесская область - 1236 случаев;

Полтавская область - 482 случая;

Ровенская область - 666 случаев;

Сумская область - 586 случаев;

Тернопольская область - 569 случаев;

Харьковская область - 1017 случаев;

Херсонская область - 294 случая;

Хмельницкая область - 912 случаев;

Черкасская область - 745 случаев;

Черновицкая область - 351 случай;

Черниговская область - 195 случаев.