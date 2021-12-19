В Украине зафиксировано 14 325 новых случаев коронавируса

08:28 24 Ноябрь Киев, Украина





За все время пандемии в стране:

заболело – 3367461

победили болезнь – 2825641

смертельных случаев – 82913 По данным Минздрава , на утро 24 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых ковид-случаев, 4077 человек попали в больницы, 595 человек умерло, 29044 человек победили болезнь.За все время пандемии в стране:заболело – 3367461победили болезнь – 2825641смертельных случаев – 82913

проведено ПЦР-тестирование – 15648456

С начала кампании Covid-вакцинации сделано 23 225 814 прививки. За сутки прививку получили 286 121 человек, из них 1 дозу - 86 299 человек, полностью привиты – 199 822 человек.









