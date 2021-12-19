В Украине зафиксировано 14 325 новых случаев коронавируса

По данным Минздрава, на утро 24 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых ковид-случаев, 4077 человек попали в больницы, 595 человек умерло, 29044 человек победили болезнь.
За все время пандемии в стране:
заболело – 3367461
победили болезнь – 2825641
смертельных случаев – 82913
За все время пандемии в стране:
заболело – 3367461
победили болезнь – 2825641
смертельных случаев – 82913
проведено ПЦР-тестирование – 15648456
С начала кампании Covid-вакцинации сделано 23 225 814 прививки. За сутки прививку получили 286 121 человек, из них 1 дозу - 86 299 человек, полностью привиты – 199 822 человек.
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