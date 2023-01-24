В Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса Кракен

16:38 24 января Киев, Украина

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса Омикрон XBB.1.5, или Кракен. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 24 января.

"Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса", – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его опаснее других субвариантов. Однако по сравнению с предыдущими штаммами, он наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот штамм может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант Омикрон, который циркулировал ранее (например, в США с 1% на 47-й неделе 2022 года до 8% на 50-й неделе).

В целом, по имеющимся данным, с 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года в 38 странах зарегистрировано 5288 случаев COVID-19, вызванных субвариантом Омикрон XBB.1.5. Большинство из них регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

Ранее сообщалось, что на территории Украины циркулируют восемь разновидностей штамма Омикрон. При этом показатели заболеваемости COVID-19 ниже эпидемического порога.