В Украине зафиксирован незначительный спад инфицирования коронавирусом - 5 276 новых случаев

За минувшие сутки 24 декабря медики зафиксировали незначительный спад инфицированных коронавирусом - 5 276 новых случаев. В их числе 378 детей и 90 работников сферы здравоохранения.

За минувшие сутки от пандемии полностью вылечились 15 639 человек, были госпитализированы – 1 689 человек, не смогли справиться с осложнениями и умерли 268 человек.

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом стали Киев, Киевская область, а также Донецкая, Львовская, Одесская и Полтавская области.