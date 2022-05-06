В Украине за сутки зафиксировано 984 COVID-случая

10:21 04 августа Киев, Украина

По данным Минздрава, в Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев COVID -19, летальных случаев — 43.

Из заболевших 59 детей и 48 медработников

Также за минувшие сутки:



— госпитализировано — 572 человека;

— летальных случаев — 43;

— выздоровели — 570 человек;



За сутки протестировано:



— методом ПЦР — 22 533 лица,

— методом ИФА — 8 064 лица,

— экспресс-тестами — 16 845 человек.



За все время пандемии в Украине:



— заболело — 2 255 345 человек;

— выздоровели — 2 188 273 лица;

— летальных случаев — 53 024;

— проведения ПЦР-тестов — 11 446 663.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.