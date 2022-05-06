В Украине за сутки зафиксировано 984 COVID-случая

По данным Минздрава, в Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев — 43.
Из заболевших 59 детей и 48 медработников
Также за минувшие сутки:
— госпитализировано — 572 человека;
— летальных случаев — 43;
— выздоровели — 570 человек;
За сутки протестировано:
— методом ПЦР — 22 533 лица,
— методом ИФА — 8 064 лица,
— экспресс-тестами — 16 845 человек.
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2 255 345 человек;
— выздоровели — 2 188 273 лица;
— летальных случаев — 53 024;
— проведения ПЦР-тестов — 11 446 663.
— госпитализировано — 572 человека;
— летальных случаев — 43;
— выздоровели — 570 человек;
За сутки протестировано:
— методом ПЦР — 22 533 лица,
— методом ИФА — 8 064 лица,
— экспресс-тестами — 16 845 человек.
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2 255 345 человек;
— выздоровели — 2 188 273 лица;
— летальных случаев — 53 024;
— проведения ПЦР-тестов — 11 446 663.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 236
Винницкая область - 19
Волынская область - 3
Днепропетровская область - 64
Донецкая область - 91
Житомирская область - 20
Закарпатская область - 4
Запорожская область - 53
Ивано-Франковская область - 9
Киевская область - 34
Кировоградская область - 7
Луганская область - 43
Львовская область - 34
Николаевская область - 16
Одесская область - 46
Полтавская область - 23
Ровенская область - 29
Сумская область - 18
Тернопольская область - 19
Харьковская область - 75
Херсонская область - 71
Хмельницкая область - 35
Черкасская область - 23
Черновицкая область - 10
Черниговская область - 2
г. Киев - 236
Винницкая область - 19
Волынская область - 3
Днепропетровская область - 64
Донецкая область - 91
Житомирская область - 20
Закарпатская область - 4
Запорожская область - 53
Ивано-Франковская область - 9
Киевская область - 34
Кировоградская область - 7
Луганская область - 43
Львовская область - 34
Николаевская область - 16
Одесская область - 46
Полтавская область - 23
Ровенская область - 29
Сумская область - 18
Тернопольская область - 19
Харьковская область - 75
Херсонская область - 71
Хмельницкая область - 35
Черкасская область - 23
Черновицкая область - 10
Черниговская область - 2
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