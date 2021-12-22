В Украине за сутки заболели коронавирусом свыше 6,3 тысячи человек

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за 21 декабря в Украине было выявлено 6 363 новых COVID-случаев. В их числе 534 ребенка и 208 медицинских работников.

2 241 человек был направлен на стационарное лечение, а 19 494 человека смогли справиться с болезнью.

К сожалению, только за последние сутки от коронавируса скончался 301 человек. С начала пандемии в стране умерли от коронавируса 93 909 украинцев.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.

За весь период пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек; выздоровело 3 376 899 человек; было проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.

Сообщаем также, что первый украинец со штаммом Омикрон выздоровел. "Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", - заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

