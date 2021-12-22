В Украине за сутки заболели коронавирусом свыше 6,3 тысячи человек

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за 21 декабря в Украине было выявлено 6 363 новых COVID-случаев. В их числе 534 ребенка и 208 медицинских работников.
2 241 человек был направлен на стационарное лечение, а 19 494 человека смогли справиться с болезнью.
К сожалению, только за последние сутки от коронавируса скончался 301 человек. С начала пандемии в стране умерли от коронавируса 93 909 украинцев.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 376;
- Днепропетровская область – 170;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область – 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область – 354;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область – 219;
- Одесская область – 154;
- Полтавская область – 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область – 121;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 309;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 91.
За весь период пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек; выздоровело 3 376 899 человек; было проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.
Сообщаем также, что первый украинец со штаммом Омикрон выздоровел. "Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", - заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии