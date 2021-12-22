В Украине за сутки заболели коронавирусом свыше 6,3 тысячи человек

09:40 22 Декабрь Киев, Украина

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за 21 декабря в Украине было выявлено 6 363 новых COVID-случаев. В их числе 534 ребенка и 208 медицинских работников.

2 241 человек был направлен на стационарное лечение, а 19 494 человека смогли справиться с болезнью.

К сожалению, только за последние сутки от коронавируса скончался 301 человек. С начала пандемии в стране умерли от коронавируса 93 909 украинцев.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 376;
  • Днепропетровская область – 170;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 120;
  • Закарпатская область – 182;
  • Запорожская область – 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • Киевская область – 354;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область – 219;
  • Одесская область – 154;
  • Полтавская область – 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область – 121;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 309;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 91.

За весь период пандемии в Украине заболело 3 623 079 человек; выздоровело 3 376 899 человек; было проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.

Сообщаем также, что первый украинец со штаммом Омикрон выздоровел. "Благодаря тому, что этот пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь у него протекала бессимптомно. Сейчас у него уже негативный ПЦР-тест", - заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
 