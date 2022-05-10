В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай COVID-19

10:07 06 августа Киев, Украина

По данным МОЗ, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1081 новый случай COVID-19, выздоровели - 478 человек.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 74, медработников - 32.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 516 человек;

летальных исходов - 16;

выздоровели - 478 человек;

протестировано: методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 257 478 человек;

выздоровели - 2 189 293 лица;

летальных исходов - 53 065;

проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Случаев в областях



Киев - 164

Винницкая - 46

Волынская - 9

Днепропетровская - 54

Донецк - 57

Житомирская - 17

Закарпатская - 11

Запорожская - 43

Ивано-Франковская - 16

Киевская - 54

Кировоградская - 6

Луганская - 25

Львовская - 64

Николаевская - 13

Одесская - 92

Полтавская - 23

Ровенская - 16

Сумская - 49

Тернопольская - 32

Харьковская - 83

Херсонская - 95

Хмельницкая - 37

Черкасская - 26

Черновицкая - 24

Черниговская - 25