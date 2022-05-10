В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай COVID-19

По данным МОЗ, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1081 новый случай COVID-19, выздоровели - 478 человек.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 74, медработников - 32.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 516 человек;
летальных исходов - 16;
выздоровели - 478 человек;
протестировано: методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.
летальных исходов - 16;
выздоровели - 478 человек;
протестировано: методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 257 478 человек;
выздоровели - 2 189 293 лица;
летальных исходов - 53 065;
проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.
заболело - 2 257 478 человек;
выздоровели - 2 189 293 лица;
летальных исходов - 53 065;
проведено ПЦР-тестов - 11 487 542.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
Случаев в областях
Киев - 164
Винницкая - 46
Волынская - 9
Днепропетровская - 54
Донецк - 57
Житомирская - 17
Закарпатская - 11
Запорожская - 43
Ивано-Франковская - 16
Киевская - 54
Кировоградская - 6
Луганская - 25
Львовская - 64
Николаевская - 13
Одесская - 92
Полтавская - 23
Ровенская - 16
Сумская - 49
Тернопольская - 32
Харьковская - 83
Херсонская - 95
Хмельницкая - 37
Черкасская - 26
Черновицкая - 24
Черниговская - 25
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