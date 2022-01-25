В Украине за сутки было выявлено более 5 тысяч COVID-случаев

09:33 09 Май Киев, Украина

Майские праздники, которые сопровождаются массовыми гуляниями, провоцируют распространение инфекции. Как сообщает в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за прошедшие сутки в стране было выявлено 5372 случая инфицирования коронавирусом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За сутки госпитализировали 2599 человек; умерли 193 человека, а выздоровел 9181 человек.

За вчера сделали 46 516 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР - 21 796, методом ИФА - 4859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 861).

За все время пандемии в Украине заболели 2 119 510 человек; выздоровел 1 759 751 человек; умерли 46 393 пациента.

Ранее сообщалось, что в Украине не осталось "красных" COVID-зон. Сумская область последней вышла из "красной" зоны. При этом в Украине действуют ограничения, установленные для желтого уровня эпидемиологической опасности.