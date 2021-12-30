В Украине за минувшие сутки заболело коронавирусом почти 6 тыс человек

08:36 30 Декабрь Киев, Украина

За минувшие сутки 29 декабря коронавирус диагностировали у 5 930 человек. Среди инфицированных 373 ребенка и 137 работников здравоохранения.



Об этом сказано на официальном сайте Об этом сказано на официальном сайте Минздрава



Также, медики сообщили о 1 747 госпитализациях и 278 летальных случаях. За прошедшие сутки в стране выздоровело от коронавируса 10 369 человек, всего с начала пандемии вирус побороли 3 460 249.



Максимальное количество новых случаев зарегистрировано в Киеве и Киевской области, а так же в Донецкой, Полтавской и Одесской областях.