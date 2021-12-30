В Украине за минувшие сутки заболело коронавирусом почти 6 тыс человек

За минувшие сутки 29 декабря коронавирус диагностировали у 5 930 человек. Среди инфицированных 373 ребенка и 137 работников здравоохранения.
Об этом сказано на официальном сайте Минздрава.
Также, медики сообщили о 1 747 госпитализациях и 278 летальных случаях. За прошедшие сутки в стране выздоровело от коронавируса 10 369 человек, всего с начала пандемии вирус побороли 3 460 249.
Максимальное количество новых случаев зарегистрировано в Киеве и Киевской области, а так же в Донецкой, Полтавской и Одесской областях.
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