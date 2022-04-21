В Украине за минувшие сутки выявили 12287 новых случаев COVID-19

Согласно официальным данным Минздрава Украины, 24 ноября 2020 года зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
При этом выздоровели 299358 человек (накануне - 8 298), а скончались - 11263 украинцев (накануне - 188).
Статистика по регионам:
Киев - 61640 (+1 422)
Винницкая - 15658 (+182)
Волынская - 22221 (+357)
Днепропетровская - 30606 (+952)
Донецкая - 20498 (+236)
Житомирская - 27 157 (+191)
Закарпатская - 21 903 (+365)
Запорожская - 25242 (+800)
Ивано-Франковская - 32826 (+530)
Киевская - 32 301 (+1 089)
Кировоградская - 4455 (+97)
Луганская - 5719 (+40)
Львовская - 42050 (+771)
Николаевская - 15745 (+425)
Одесская - 38 766 (+865)
Полтавская - 19143 (+586)
Ровенская - 28461 (+267)
Сумская - 23896 (+729)
Тернопольская - 26051 (+238)
Харьковская - 51992 (+355)
Херсонская - 8869 (+165)
Хмельницкая - 26624 (+194)
Черкасская - 19 038 (+746)
Черновицкая - 31 710 (+341)
Черниговская - 15 405 (+34)
При этом выздоровели 299358 человек (накануне - 8 298), а скончались - 11263 украинцев (накануне - 188).
Статистика по регионам:
Киев - 61640 (+1 422)
Винницкая - 15658 (+182)
Волынская - 22221 (+357)
Днепропетровская - 30606 (+952)
Донецкая - 20498 (+236)
Житомирская - 27 157 (+191)
Закарпатская - 21 903 (+365)
Запорожская - 25242 (+800)
Ивано-Франковская - 32826 (+530)
Киевская - 32 301 (+1 089)
Кировоградская - 4455 (+97)
Луганская - 5719 (+40)
Львовская - 42050 (+771)
Николаевская - 15745 (+425)
Одесская - 38 766 (+865)
Полтавская - 19143 (+586)
Ровенская - 28461 (+267)
Сумская - 23896 (+729)
Тернопольская - 26051 (+238)
Харьковская - 51992 (+355)
Херсонская - 8869 (+165)
Хмельницкая - 26624 (+194)
Черкасская - 19 038 (+746)
Черновицкая - 31 710 (+341)
Черниговская - 15 405 (+34)
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