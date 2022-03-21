В Украине за минувшие сутки провели 53 786 прививок от COVID

10:27 23 июня Киев, Украина

В стране растут темпы вакцинации против коронавируса, вчера COVID-вакцинацию прошли еще 53 786 украинцев.

Указано, что первую дозу вакцины получили 22 526 человек, а полностью вакцинировались 31 260 украинцев. Накануне в стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок.



Большинство вакцинаций сделали препаратом компании AstraZeneca – 23 277. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 15 545 и Pfizer – 14 964.



По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.





С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили первую дозу – 1 755 137 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 149 244 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):