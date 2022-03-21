В Украине за минувшие сутки провели 53 786 прививок от COVID

В стране растут темпы вакцинации против коронавируса, вчера COVID-вакцинацию прошли еще 53 786 украинцев.
Указано, что первую дозу вакцины получили 22 526 человек, а полностью вакцинировались 31 260 украинцев. Накануне в стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании AstraZeneca – 23 277. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 15 545 и Pfizer – 14 964.
По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании AstraZeneca – 23 277. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 15 545 и Pfizer – 14 964.
По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили первую дозу – 1 755 137 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 149 244 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 4568
- Винницкая область - 1527
- Волынская область - 341
- Днепропетровская область - 1234
- Донецкая область - 759
- Житомирская область - 540
- Закарпатская область - 317
- Запорожская область - 723
- Ивано-Франковская область - 458
- Киевская область - 1392
- Кировоградская область - 291
- Луганская область - 647
- Львовская область - 1499
- Николаевская область - 897
- Одесская область - 1251
- Полтавская область - 410
- Ровенская область - 382
- Сумская область - 337
- Тернопольская область - 114
- Харьковская область - 1607
- Херсонская область - 143
- Хмельницкая область - 810
- Черкасская область - 757
- Черновицкая область - 399
- Черниговская область - 1123
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