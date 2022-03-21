В Украине за минувшие сутки провели 53 786 прививок от COVID

10:27 23 июня Киев, Украина

В стране растут темпы вакцинации против коронавируса, вчера COVID-вакцинацию прошли еще 53 786 украинцев.
 
Указано, что первую дозу вакцины получили 22 526 человек, а полностью вакцинировались 31 260 украинцев. Накануне в стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании AstraZeneca – 23 277. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 15 545 и Pfizer – 14 964.

По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 725 976 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 755 139 человек, из них получили первую дозу – 1 755 137 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 394 107 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 149 244 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
  • Киев - 4568
  • Винницкая область - 1527
  • Волынская область - 341
  • Днепропетровская область - 1234
  • Донецкая область - 759
  • Житомирская область - 540
  • Закарпатская область - 317
  • Запорожская область - 723
  • Ивано-Франковская область - 458
  • Киевская область - 1392
  • Кировоградская область - 291
  • Луганская область - 647
  • Львовская область - 1499
  • Николаевская область - 897
  • Одесская область - 1251
  • Полтавская область - 410
  • Ровенская область - 382
  • Сумская область - 337
  • Тернопольская область - 114
  • Харьковская область - 1607
  • Херсонская область - 143
  • Хмельницкая область - 810
  • Черкасская область - 757
  • Черновицкая область - 399
  • Черниговская область - 1123