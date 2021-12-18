В Украине за минувшие сутки менее 700 новых случаев заражения коронавирусом

По данным Минздрава на 12 июля, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 678 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Это значительно меньше показателя накануне. Общее число инфицированных людей достигло 53 521.

Также за сутки выздоровели 457 человек. С начала пандемии излечились свыше 26 тысяч пациентов.

При этом скончались за сутки 11 украинцев. Общее число жертв пандемии достигло 1 383.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины: Винницкая область - 2097 (+16) Волынская область - 3042 (+55) Днепропетровская область - 1144 (+4) Донецкая область - 759 (1) Житомирская область - 1532 (11) Закарпатская область - 3909 (+67) Запорожская область - 621 (+9) Ивано-Франковская область - 3029 (+58) Кировоградская область - 673 (+3) Киев - 6182 (+67) Киевская область - 3026 (+40) Львовская область - 7003 (+121) Луганская область - 93 (0) Николаевская область - 481 (+4) Одесская область - 2174 (+33) Полтавская область - 331 (0) Ровенская область - 4598 (+78) Сумская область - 340 (+3) Тернопольская область - 2231 (+14) Харьковская область - 2649 (+28) Херсонская область - 204 (0) Хмельницкая область - 908 (20) Черновицкая область - 5140 (+23) Черкасская область - 748 (10) Черниговская область - 607 (+13)

Ранее в Украине на протяжении двух дней подряд было больше выздоровевших, чем заболевших коронавирусом.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский оценил борьбу с COVID-19.